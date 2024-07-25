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Haberler Muğla Fethiye’de gün batımı muhteşem manzarayı ortaya çıkardı!

Fethiye’de gün batımı muhteşem manzarayı ortaya çıkardı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gün batımı, iskeledeki dalgalanan Türk bayrağı ile eşsiz görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, Yanıklar Mahallesi sahilinde kızıl tonlara bürünen bu manzarayı izleyip cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

İHA
Fethiye’de gün batımı muhteşem manzarayı ortaya çıkardı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gün batımı eşsiz görüntülere sahne olurken, iskeledeki Türk bayrağı güneşin batışı ile birlikte fotoğraf karelerine yansıdı.

Fethiye Yanıklar Mahallesi sahil bandında gün batımını izleyen vatandaşlar, güneşin batışında oluşan eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Gün batımında oluşan kızıl tondaki renkler, izleyenleri mest ediyor. Kimi vatandaşlar sandalye ve şezlonglarda eşsiz manzarayı izlemeyi tercih ederken, kimi vatandaşlar ise doğal güzelliği cep telefonları ile kaydederek anı ölümsüzleştirdi, kimileri ise yüzmeyi tercih etti.

TÜRK BAYRAĞI BATAN GÜNEŞLE BİRLİKTE DALGALANDI

Yaklaşık bir saat süren görsel şölen güneşin batışı ile sona ererken, ana tanıklık edenler güzel hatıralarına bir yenisini daha ekledi.

İskeledeki Türk bayrağı akşam rüzgarı ile dalgalanırken, bayrağımız ve batan güneş fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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