Tatiana hatalı sollama kurbanı

Rus Youtuber ve moto vlogger Tatiana Rusozolina'nın (38) hayatını kaybettiği motosiklet kazasının nedeni ortaya çıktı. Tatiana'nın arkadaşı olan ve üçüncü motoru kullanan Sergei Khadrikov (34) ünlü fenomenin bir TIR'ı hatalı solladıktan sonra önünde seyreden Türk moto vlogger Onur Obut'a (29) çarptığını söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesinde sosyal medya mecralarında "Moto Tanya" ismiyle hesapları bulunan, çok sayıda takipçisi olan ve bir çocuk annesi Tatiana Rusozolina'nın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Türk motorcu Onur Obut taburcu edildi.

'BİLİNCİMİ KAYBETTİM'

Polise verdiği ifadede seyahatlerinin İstanbul'da 3 kişi başladığını anlatan Obut, Tatiana ve Sergei Khadrikov ile sosyal medyadan uzun süredir tanıştıklarını, Türkiye'yi gezdirmek için davet ettiğini söyledi. Obut "Milas İlçe sınırlarına girdiğimizde geride kalan Sergei'yi beklemek için yavaşladım. O sırada arkadan gelen Tatiana bana çarparak savruldu, bende yere düştüm. Bir an bilincimi kaybettim" dedi.

Obut, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMPANYA DÜZENLENDİ

Öte yandan Rus fenomen Tatiana Rusozolina'nın cenazesinin alınması için Rusya'da yardım kampanyası düzenlendi. Ailesinin yetkilendirdiği bir kişi tarafından genç kadının cenazesi dün teslim alınarak Rusya'ya götürüldü.

NE OLMUŞTU?

22 Temmuz'da Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde Rus fenomen Tatiana Rusozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Rusozolina olay yerinde hayatını kaybederken Obut ise yaralanmıştı.