Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu

Olay, Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) sağlık ocağına getirdi. Daha sonra E.S. kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor, hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi. İkili arasında tartışma, ardından da kavga çıktı.

E.S., kavga sırasında iddiaya göre aile hekimi Mustafa Gürkan Tezvar'ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti. Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaparak duran kalbi yeniden çalıştırdı.

Kalp hastası olduğu, kalp pili taşıdığı belirtilen ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan doktorun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak ifade için karakola götürüldü.