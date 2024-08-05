Denizlerin bekçisi denizde boğuldu

Konya Şekerspor Bisiklet sporcusu da olduğu öğrenilen Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Marmaris Kızılkum açıklarında boğulma vakası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 13.10 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bir dalış teknesinde boğulma vakası ihbarı geldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 1993 doğumlu İlhan Çelik'i bulunduğu tekneden tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlhan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı