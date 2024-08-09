Kelebekler Vadisi’nde terlik kurbanı oldu! Gülsimay’ın ölümünde kahreden detay

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen emlak danışmanı Gülsimay Yılmaz (22), 4 Ağustos'ta 3 arkadaşıyla günübirlik tekne gezisine çıktı. Koyları gezen Yılmaz ve arkadaşları, teknenin mola verdiği Kelebekler Vadisi'nde plaja yaklaşık 1 kilometre mesafedeki şelaleye doğru yürüdü. Yaklaşık 900 metre boyunca patika yoldan zaman zaman kayalıkları tırmanarak şelaleye çıkmak isteyen dört arkadaş, 100 metre kala mola verdi. Ayağındaki terlikle biraz yüksek bir yere çıkan Gülsimay Yılmaz selfie ve fotoğraf çekmek istediği sırada ayağı kayınca yaklaşık 2.5 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

HASTANEDE CAN VERDİ

Düşme sırasında başını kayalıklara çarparak ağır yaralanan Yılmaz'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Arkadaşları havlu yardımıyla başındaki kanamayı durdurmaya çalıştı ve çevredekilerden yardım istedi. Gülsimay, sedye haline getirilen bir yatak yardımıyla tesis çalışanları tarafından sarp kayalık ve patikadan 900 metre boyunca taşınıp tekneye getirildi. Tekneyle Ölüdeniz'de bekleyen ambulansa yetiştirilen talihsiz genç kız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülsimay Yılmaz, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

UYARI LEVHALARI VAR

Vadideki bir tesiste 10 yıldır çalışan Selim Serkan Köse yaşananları Yeni Asır'a anlattı. Köse, "Bu 4 arkadaş birlikte ismini duydukları şelaleye doğru patika yoldan kayalıklara tırmanarak yaklaşık gitmiş. Şelaleye 100 metre kala bir kayanın üzerine çıkan Gülsimay, muhtemelen fotoğraf çekerken ya da selfie yaparken ayağı kaymış ve düşmüş. Burada şelaleye doğru yürüyüşe çıkanların terlikle gitmemesi konusunda uyarı levhaları var.Kelebekler Vadisi'ne gelenlerin terlikle vadide dolaşmamasını ve mutlaka rehber eşliğinde gezintiye çıkmasını tavsiye ediyoruz" dedi.