Arkadaşa tek kurşun! Kalbine sıkarak öldürdü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün gece meydana gelen cinayette katil zanlısının, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını motosikleti ile bıraktıktan sonra silahla kalbine tek kurşun sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, önceki gece Ortaca Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan ve arkadaş olan Furkan Y. ile Mutlu Kılıç akşam ilçe merkezinde bir mekanda beraber alkol aldı. İkili, Furkan Y.'nin kullandığı motosiklet ile mekandan ayrıldı. Furkan Y. Beşköprü Mahallesi'ne geldi ve arkadaşı Mutlu Kılıç'ı motorundan indirdi. İki arkadaş kısa süre ayak üstü sohbet ettikten sonra Furkan F. yanında bulunan tabancayı belinden çıkardı ve Kılıç'ın göğsüne tek el ateş etti, ve ardından olay yerinden kaçtı.

Mutlu Kılıç kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Fakat Mutlu Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı Furkan Y. için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kısa sürede Furkan Y.'nin yerini tespit etti ve saklandığı evde göz altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.