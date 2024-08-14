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Haberler Muğla

Muğla'da sokak köpeği kanlar içinde bulundu

Muğla' nın Milas ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çevredeki esnaflar tarafından bakılan sokak köpeği, kanlar içerisinde bulundu. Boynundan tabanca ile vurulan yaralı köpek ameliyata alınacak.Jandarma ekipleri köpeği vuran şahsın belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA
Muğla’da sokak köpeği kanlar içinde bulundu

Muğla' nın Milas ilçesinde, boynundan tabancayla vurulan sokak köpeği, Bodrum ilçesinde özel bir veterinere götürülüp tedaviye alındı. Jandarma köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

YARALI KÖPEĞİN DURUMU STABİL

Acı olay, Milas'a bağlı Meşelik Mahallesinde meydana geldi. Bölgedeki esnaf tarafından bakılan sokak köpeği, kanlar içerisinde bulundu. Yaralı köpek, Bodrum'da bulunan özel bir veteriner kliniğine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde köpeğin tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandığı, kurşunun boyun bölgesinden girdiği ve çenesinin dağıldığı tespit edildi. Durumu stabil olan yaralı köpek, ameliyata alınacak. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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