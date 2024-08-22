Marmaris’te üniversitelilere 5 yıldızlı devlet yurdu

Dünyaca ünlü turizm merkezi Marmaris'te öğrencilerin konaklama problemi 20 yıldır devam ediyordu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yurt yapımı için uygun hazine arazisi arayışı, ilçedeki arazilarin büyük bölümünün SİT alanında olması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine devreye giren Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sorunun çözümü için talimat verdi. Dünyanın dört bir köşesinden turistlere hizmet veren İçmeler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otel bakanlık tarafından satın alındı. Yurda dönüştürülen 5 yıldızlı otel, 1 Eylül'den itibaren öğrenci kabulüne başlayacak.

20 YILDIR SORUN VARDI

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris ilçesine eğitim amacıyla gelen üniversite öğrencilerinin 20 yıldır yurt sorunu yaşadığını hatırlattı. Bakanlığın öncelik bölgede GSB yurdu yapmak için hazine arazi aradığına dikkati çeken Açıkbaş, bölgedeki hazine arazilerinin büyük bölümünün koruma altında olduğunu söyledi.

BAKAN TALİMAT VERDİ

Açıkbaş, hazine arazilerinin büyük bölümünün SİT alanı olduğu için yurt yapacak uygun bir arazi bulamadıklarını belirterek, "Bu nedenle yurt inşaatı projesinden vazgeçtik. Bu gelişme sonrası Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'tan öğrenci kardeşlerimizin yurt sorunun çözülmesi talimatını aldık" dedi.

5 YILDIZLI OTEL YURT OLDU

İl Müdürü Açıkbaş, bakanın talimatı sonrası harekete geçtiklerini ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Gençlik ve Spor Bakanlığının İçmeler Mahallesi'ndeki bir oteli satın aldığını dile getirdi. Açıkbaş, şunları söyledi: "Oteli 650 yatak kapasiteli, 155 odalı ve 5 yıldızlı. Otel yönetimi, oteli içinde bulunan tüm malzemelerle birlikte bakanlığımıza veriyor. Otel 11 bin metrekarelik bir alana sahip. Öğrencilerimiz 1 Eylül'de GSB yurduna dönüştürülen otele gelerek yerleşecekler. Öğrencilerimizi ilk etapta misafir olarak alacağız. Eylül sonu ve Ekim başında öğrencilerimiz kesin kayıtlarını 5 yıldızlı otel konforundaki yurdumuza yapacağız."

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz de Marmaris İçmeler'de, 400 kişilik öğrenci yurdunun 1 Eylül itibariyle hizmete açılacağını duyurdu. Mete ve Otgöz, yaptıkları yazılı açıklamada, 1 yıllık milletvekillikleri döneminde çok sayıda gençlik ve spor yatırımlarına imza attıklarını açıkladıkları ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile görüşmelerimiz sonucu; Muğla'mızda son 1 yılda gençlerimiz için çok sayıda tesise imza attık. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları kazandırdık. Marmaris İçmeler'de, 1 Eylül itibariyle yurt binamızı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. 200 kız ve 200 erkek öğrencimizin kalacağı 400 kişilik yurdumuz hayırlı olsun."