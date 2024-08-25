"Turizm sezonu 8 buçuk aya uzadı"

Fethiye Otelciler Birliği (FODER) Başkanı Bülent Uysal, 2024 turizm sezonunu değerlendirdi. Uysal, bu yılın Mart ayında başladıklarını ve sezonun Kasım ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, yaklaşık 8 buçuk aylık bir sezon yaşayacaklarını ifade etti.

Dalaman Havalimanı'na gelen misafir sayısında geçen yıla göre yüzde 8 artış yaşandığını belirten Uysal, yüksek sezonun hareketli geçtiğini vurguladı. Ağustos ayının sonuna yaklaştığımız bu dönemde turist yoğunluğunun devam ettiğini ve otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını ifade eden Uysal, Fethiye'de her bütçeye uygun otel seçeneklerinin mevcut olduğunu belirtti.

Özellikle yerli turist açısından büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade etti.

"KASIM AYINA KADAR HAREKETLİLİK SÜRECEK"

Bülent Uysal, birçok otelin Kasım ayı boyunca açık olacağını ve charter uçuşların 22 Kasım'a kadar devam edeceğini belirtti. 2025 yılı için de anlaşmaların şimdiden yapılmaya başlandığını söyleyen Uysal, gelecek yıl sezonu uzatmak istediklerini ve Kasım sonuna kadar devam etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Uysal, "2025 yılı itibarıyla Kasım sonunu görmek istiyoruz, sezonu uzatmak istiyoruz. İnşallah 2025 yılı bu yıldan daha iyi olur ve bu yılı aratmaz diye ümit ediyoruz" dedi.

CAZİBE MERKEZİ FETHİYE

Fethiye'nin cazibe merkezi olmasının en büyük sebebinin sahip olduğu alternatif turizm kaynakları olduğunu vurgulayan Uysal, yamaç paraşütü, Jeep Safari, tekne turları ve dalış turizmi gibi aktivitelerin turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Özellikle günübirlik tekne turlarının bölgeye canlılık kattığını belirten Uysal, Ağustos ayında tüm turizm firmalarının bu canlılığı yaşadığını ifade etti. Son olarak Uysal, önümüzdeki yıl tüm sezona yayılan bir canlılık yaşanması temennisinde bulunarak, "İnşallah önümüzdeki 2-2,5 aylık dönemde de tüm esnafımız ile birlikte güzel bir turizm geçiririz" dedi.