Marmaris’te yeşil altın hasadı başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, halk arasında "yeşil altın" olarak bilinen defne yaprağı hasadı, Ağustos ayının gelmesiyle birlikte başladı. Bölgedeki yüzlerce aile, geçimlerini bu değerli bitkiden sağlıyor. Orman İşletme Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan köylülerin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla her yıl defne toplama izni veriyor.

MUTFAKLARIN VAZGEÇİLMEZ TADI

Özellikle kozmetik ve savunma sanayinde talep gören defne yaprağı, aynı zamanda Akdeniz mutfağının vazgeçilmez parçası olarak da biliniyor. Marmaris'te bu yıl 50 ton defne yaprağı hasadı yapılması planlanırken, köylülerin bu hasattan yaklaşık 10 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor. Zorlu arazi şartlarına göğüs geren köylüler, defne yaprağı toplamak için kilometrelerce patika kat ediyor.

KÖYLÜLERİN GEÇİM KAYNAĞI

Dağlardan kestikleri defne dallarını evlerinin önündeki boş arazilerde 10-12 boyunca güneşin altında kurutan köylüler, daha sonra günlerce süren taneleme işlemine başlıyor. Kurutma ve taneleme sürecinin ardından çuvallara konan defne yaprakları, ekonomisine katkı sağlamak üzere pazara sunuluyor. Bu yılki hasadın, Marmaris ekonomisine bir katkı sağlaması ve köylülerin geçim kaynağı olmayı sürdürmesi bekleniyor.