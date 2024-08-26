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Haberler Muğla

Muğla'da Türk filmlerini aratmayan babalık davası! 100 milyon liralık servetin ortağı oldu

Muğla'da 5 yıl önce kullandığı belediye otobüsünde bir kişinin yanına gelerek "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?' sözleri Cihan Aydın'ın hayatını değiştirdi. Bu sözlerin üzerine araştırma yapan Aydın, babasının bir iş insanı olduğunu öğrendi ve 15 taşınmaz ile 100 milyon liralık servetin ortağı oldu.

CEYHAN TORLAK
Muğla’da Türk filmlerini aratmayan babalık davası! 100 milyon liralık servetin ortağı oldu

Muğla'da 5 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi'nde belediye otobüs şoförü olarak çalışan Cihan Altın'ın yanına gelen bir yolcu, "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin; şu bin lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" deyip indi. Altın, "Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de parayı veren yolcu, "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun. Babana selam söyle" diyerek, uzaklaştı.

Durumu anlattığı annesi Suzan Yıldırım ise 1987'de adliyede çalıştığı sırada iş insanı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığını ve bu ilişkiden dünyaya getirip resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusun kaydettirdiğini öğrendi.

SERVETE ORTAK OLDU

Büyük bir üzüntü yaşayan ve işinden ayrılmak zorunda kalan Cihan Altın, iş insanı Orhan Karaca'ya (63), babalık davası açtı. 6 yaşındayken trafik kazasında ölen kütükteki babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açılarak yapılan testte, babası olmadığı anlaşıldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da Orhan Karaca'nın (63) yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi.

Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedilen Altın, 15 taşınmazına ve 100 milyonluk servetine de ortak oldu. Ayrıca babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 355 bin liralık tazminat davasını kazandı.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM

SABAH'a konuşan Altın, "31 yaşında tesadüfen bir yolcunun yanıma gelip "Babana selam söyle" demesi ile gerçek babamı öğrendim.Mahkeme kararıyla kesinleşti. Ancak bana babalık yapmadı. Ben babasız büyüdüm. Benim de bir kızım var. Ona en iyi şekilde babalık yapmaya çalışıyorum. Kazandığım 355 bin lira tazminatı benim gibi babasız büyüyen çocuklar için, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım" dedi.

İKİNCİ EMSAL DAVA OLDU

Avukatı Varol Turbay ise "Bu davanın önemli hukuki tarafı, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi yeni kararlarında artık babalık davasının sonucunun kesinleşmesini beklemeden manevi tazminat verilmesini içtihat altına aldı. DNA testi varsa haksız fiil gerçekleşmiş ve tazminat şartları oluşmuştur dedi. Türkiye'de manevi tazminat talebinin tamamının kabulüne karar verilen ikinci emsal dava oldu" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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