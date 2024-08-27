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Haberler Muğla

Düşen yıldırımlar ormanı küle çeviriyordu

Muğla'nın Yatağan ve Göktepe bölgelerinde düşen yıldırımlar sonucu 5 ayrı yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alarak alanda soğutma çalışmaları yaptı.

İHA
Düşen yıldırımlar ormanı küle çeviriyordu

Muğla bölgesinde akşam saatlerinde Yatağan bölgesinde ve Göktepe mevkiinde yaşanan kısa süreli yağmur geçişlerinde yıldırım kaynaklı yangınlar çıktı.

Yatağan bölgesinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları ekiplerin zamanında ve hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yatağan Gevenes bölgesinde 2, Kafaca Kaplancık Ramada bölgesinde 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet yıldırım kaynaklı yangın çıktı.

Çıkan yangınlara havadan 4 helikopter müdahale etti. Orman arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangınlarda yanan sahalarda ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

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