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Milas Köftesi artık coğrafi işaretli

Milas Köftesi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) tarafından yapılan başvuru sonucunda coğrafi işaret tescilini aldı. Milas'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan köfte, artık resmi olarak tescilli bir ürün olarak tanınacak.

VURAL EFECİK
Milas Köftesi artık coğrafi işaretli

Milas, coğrafi işaret tesciliyle korunan ürünleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Daha önce Milas El Halısı, Milas Çekişke Zeytini, Milas Tepsi Böreği, Milas Ekşili Köftesi, Milas Vekilharcı, Milas Kanlı Kavurması, Milas Çaykaması, Milas Çıntar Kavurması, Milas Zeytinyağ Sabunu, ve Milas Ciğer Kavurması gibi geleneksel ürünler de coğrafi işaret almayı başarmıştı. Milas Zeytinyağı ve Milas Yağlı Zeytini ise Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda da tanınmıştı.

MİTSO, Milas'ın markalaşması için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Milas Köftesi'nin mahreç türü coğrafi işaret tescilini tamamlayarak bölgedeki coğrafi işaretli ürün sayısını 13'e çıkardı.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas'ın değerlerine değer katmak ve markalaştırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Milas'ımızı marka yapmak için uğraşıyoruz. Sırada bekleyen 7 tane daha ürünümüz var. Kısa sürede onların da coğrafi işaret tescillerinin onaylanacağını umuyoruz. Ayrıca yeni coğrafi işaret başvurularımız da olacak" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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