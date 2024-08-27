Milas Köftesi artık coğrafi işaretli

Milas, coğrafi işaret tesciliyle korunan ürünleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Daha önce Milas El Halısı, Milas Çekişke Zeytini, Milas Tepsi Böreği, Milas Ekşili Köftesi, Milas Vekilharcı, Milas Kanlı Kavurması, Milas Çaykaması, Milas Çıntar Kavurması, Milas Zeytinyağ Sabunu, ve Milas Ciğer Kavurması gibi geleneksel ürünler de coğrafi işaret almayı başarmıştı. Milas Zeytinyağı ve Milas Yağlı Zeytini ise Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda da tanınmıştı.

MİTSO, Milas'ın markalaşması için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Milas Köftesi'nin mahreç türü coğrafi işaret tescilini tamamlayarak bölgedeki coğrafi işaretli ürün sayısını 13'e çıkardı.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas'ın değerlerine değer katmak ve markalaştırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Milas'ımızı marka yapmak için uğraşıyoruz. Sırada bekleyen 7 tane daha ürünümüz var. Kısa sürede onların da coğrafi işaret tescillerinin onaylanacağını umuyoruz. Ayrıca yeni coğrafi işaret başvurularımız da olacak" dedi.