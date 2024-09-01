Ünlülerin gözdesi Selimiye’deki bedava plaja hücum...

Marmaris'in turistik ve kırsal mahallesi Selimiye'deki Sığliman Halk Plajı, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Öte yandan Plajda, güneş şemsiyesi, tuvalet ve giyinme kabini hizmetleri de ücretsiz.

Çeşme Alaçatı, Bodrum Türkbükü gibi Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri olan, magazin haberlerinde de adı sıkça geçen, çok sayıda ünlü ile sosyete üyesinin mülkü bulunan Marmaris'in Selimiye Mahallesi'nde, 'halk plajı' rüzgarı esiyor.

Sığliman mevkiinde bulunan plajı, sadece mahalleden değil ilçe merkezinden de gelenlerle adeta dolup taşıyor. plaj sığ olan denizi sebebiyle daha çok çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Üstelik burada tuvalet, giyinme kabini hizmetleri ile güneş şemsiyelerinden ücretsiz faydalanabiliyor.