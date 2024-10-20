3 gün ateşle kıran kırana savaştılar

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mevkiinde 18 Ekim'de sabah karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Gökova Körfezi Turnalı Mevkiinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Yangına havadan 8 uçak ve 16 helikopter, karadan ise 91 arazöz, 94 müdahale aracı, iş makinesi, 1 deniz aracı ve 623 personel ile müdahale edildi. Yangın, 19 Ekim akşam saatlerindeki şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyerek Kıran sahiline ulaştı. Bu bölgede 4 ev ve 3 ahır yanarak kül olurken, yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alan da büyük zarar gördü. Ayrıca, yangında 110 arı kovanı yandı. Yangının birinci gününde 14 ev ve 3 ahır yanmıştı.

Yangın üçüncü gününde de sürüyor. Gökova körfezi Turnalı bölgesinde başlayan yangının söndürme çıkmaları gece boyunca sürdü. Kıran Mahallesinin körfeze bakan sırtlarında zaman zaman parlayan alevlere gece karadan müdahale eden ekiplerin mücadelesi sürdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki alev savaşçılarının gece boyunca yaptıkları çalışmalar ve sabah hava araçların etkin müdahaleleri sonuç vermeye başladı. Alev savaşçılarının gayretli müdahaleleri sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarımız devam ediyor.