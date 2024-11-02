Sahibinin sevgisi ile kanseri yendi

Muğla Milas'ta sokaktan sahiplenilen ve meme kanseri teşhisi konulan Rexi, Milas Veteriner Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Arda Üçpınar'ın sokaktan sahiplendiği, 6 yıldır bakımını üstlendiği köpeği Rexi'ye rahatsızlanınca götürdüğü veteriner tarafından meme tümörü teşhisi konuldu. Tedavisinin uzun süreç alabileceği ve çok masraflı olacağı hatta köpeği uyutmasının daha iyi olacağı bile söylendi. Arda Üçpınar, büyük bir sevgi beslediği köpeğini tedavi için hiç bir masraftan kaçınmadı sonunda tavsiye üzerine Rexi'yi Milas Veteriner Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.Yapılan tetkiklerden sonra Prof. Dr. Mehmet Cengiz, zor ve tehlikeli bir ameliyat gerçekleştirilmesine karar verdi. Saatler süren operasyon sonrası kemoterapi tedavisi almaya başlayan Rexi, Milas Veteriner Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesinde eğitim gören öğrencilerinin de büyük bir ilgisi sayesinde sağlığına kavuştu.

KEMOTERAPİ GÖRÜYOR

Rexi'nin tedavisini yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz, "Köpek Rexi'nin geçirdiği büyük cerrahi operasyondan sonra kemoterapi tedavisine devam ediyoruz" diye konuştu.

REXİ'Yİ SEVGİ KURTARDI

Milaslı hayvansever Arda Üçpınar, "Uzman hekimler ve veteriner fakültesi öğrencileri çok ilgiliydi. Sokakta çok kötü bir durumdayken sahiplenmiştim, fakat bir süre sonrada kanser olduğunu öğrendim şükür ki çok sevdiğim Rexi'mi kurtardılar. Sağlık durumu iyi, tedavilerine devam ediyoruz. Bütün uzman hekimlere ve veteriner fakültesi öğrencilerine çok teşekkür ederim" dedi.