Özel izinle girilebiliyor! Dünyada sadece Muğla ve Burdur’da bulunuyor

Türkiye'nin endemik olması, elit ve izole bir yayılış göstermesi, eşsiz bir ekosistem özelliğine sahip olması nedeniyle 27 Temmuz 1987 yılında "Tabiatı Koruma Alanı" statüsü almış olan bu alan 83,82 hektar alandan oluşuyor.

Sonbaharın gelişi ile bir çok farklı bitki türüne ev sahipliği yapan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanında sararan yapraklar nedeniyle adeta bir renk cümbüşü yaşanıyor. Havadan dron kamera ile çekilen görüntülerde yaşanan bu cümbüş adeta bir yağlı boya tablosunu andırıyor.