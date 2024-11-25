CHP’li belediyeden onur kırıcı sürgün

Muğla Bodrum Belediyesi'nde çalışan Özgül Aydoğar Yaşar, "strateji geliştirme bürosunda" görev yaparken, CHP'li belediye başkanlığınca alınan bir kararla tuvalet temizliğine gönderildi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci imzasıyla yayımlanan yazıda, personelin temizlik işçisi olarak görevlendirildiği ve mevcut emanetlerini teslim etmesi gerektiği bildirildi. CHP'li belediyenin "sürgün" olarak değerlendirilen bu kararı, çalışanın görev tanımına ve mesleki onuruna ciddi bir darbe olarak yorumlandı. CHP yönetimindeki Bodrum Belediyesi'nin bu tutumu, "Kadın çalışanlara yönelik ayrımcılık mı yapılıyor?" sorusunu gündeme getirirken, sözde kadın hakları konusunda sürekli edebiyat yapan CHP'lilerin ikiyüzlülüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

YAZIYA TEPKİ BÜYÜDÜ

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci imzasıyla 21 Kasım'da ilgili çalışana tebliğ edilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Özgül Aydoğar Yaşar, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü emrinde strateji geliştirme bürosunda büro personeli olarak görev yapmakta iken Başkanlığımca görülen lüzum ve ihtiyaç üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde Gündoğan Muhtarlık Binası arkasında bulunan tuvaletin temizliğini yapmak üzere temizlik personeli olarak görevlendirilmiştir." Resmi yazıda yer alan "Gündoğan Muhtarlık Binası arkasında bulunan tuvaletin temizliğini yapmak üzere" ibaresi personelin onurunu kırmaya yönelik bir eylem olarak değerlendirildi.

'İSTİFAYA DAVET EDİYORUM'

Karara tepki gösteren BOTAV'ın eski reklam koordinatörü ve belediye eski başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "42 Yıllık Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olarak bugün, sizlerle paylaşmaktan utanç duyduğum bir olayı üzeri örtülmesin diye Bodrum kamuoyu ve ülkemizdeki tüm Kadın Hakları Dernekleri ile paylaşacağım. Koskoca Bodrum Belediyesi'nde asıl görevi temizlik olan başka insanlar yokmuş gibi. Bu vicdansızca atamada emeği geçen herkesi istifaya davet ediyorum."

UYARILARIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

BODRUM Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bodrum Belediyesi'ne ait ve kamuoyuna yansıyan bir kurum içi görevlendirme belgesindeki üslup ve ifadelerin belediyemizin etik ve kurumsal değerleriyle kesinlikle bağdaşmadığı ve kesinlikle kabul edilemez olduğu tespit edilmiştir. Görevlendirme yazısında kullanılan yaklaşımın bir daha yaşanmaması için belediye personeline gerekli uyarılar yapılmış, ilgili tüm şahıslar hakkında disiplin soruşturmaları başlatılmıştır."

O İFADE KALDIRILDI

ÖTE yandan görevlendirme yazısının tepki çekmesi üzerine "Gündoğan Muhtarlık birası arkasındaki tuvaleti temizliği yapmak üzere" kısmının kaldırıldığı fakat Özgül Aydoğan Yaşar'ın Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilmesine devam edildiği öğrenildi.