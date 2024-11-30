Lagina ve Stratonikeia antik kentleri sonbaharda bir başka!

Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt açıklamasında, antik kentlerdeki kutsal alanlarda antik dönemden bugüne kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muğla'daki antik kentlerin her mevsim güzel olduğunu ve ziyaretçilerine değişik sunumlar yaptığını belirten Söğüt, "Yıl boyu çalışmış olmanın bir diğer güzelliği de kentin her dönemdeki güzelliği görebiliyoruz. Özellikle sonbaharda antik kentlerimiz rengarenk. Renk cümbüşünün oluştuğu bir alandayız. Buranın tarihi güzelliğine ek olarak tabiatın da kattığı bir güzellik var." dedi.

Söğüt, ziyaretçilerin geniş bir alanda hem yapıları gezme hem de sonbaharın güzelliklerini yaşama imkanı bulduğunu kaydetti.