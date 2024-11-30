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Haberler Muğla Şarkıcı Suavi Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için para cezası ödeyecek

Şarkıcı Suavi Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için para cezası ödeyecek

Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde yaptırdığı 8 villalık inşaat alanında ağaçların kesildiği inceleme sonucu belgelendi. Bakanlığın tespiti sonrası kesilen her ağaç için 4 bin 724 TL para cezası uygulandı.

SABAH
Şarkıcı Suavi Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için para cezası ödeyecek

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki ağaçların kesildiği belirlenmişti.

Ekipler; söz konusu alanda yapılacak inşa faaliyetleri için Bodrum Belediyesi'nden verilen imar planına göre taşınması gereken 29 ağacın taşınmadığını, korunması gereken 11 ağacın ise korunmadığını ve sadece villaların yapıldığı alanda toplam 40 ağacın kesildiğini tespit etti. Ayrıca park alanı olarak belirlenen bölgede de bir zeytin ağacı hariç tüm ağaçların kesildiği belirlendi.

Şarkıcı Suavi Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için para cezası ödeyecek

Suavi yaptığı açıklamada, "Bu evler yüzde 50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz" demekle yetindi. Suavi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekiplerinin inşaat alanında toplam 40 ağacın kesildiğine ilişkin tespitlerine cevap veremedi.

Şarkıcı Suavi Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için para cezası ödeyecek

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesildiği tespit edilen her ağaç başına ceza kesti. Yapılan incelemede ormanlarda doğal olarak yetişen türdeki ağaçları izinsiz olarak kaldırdıkları için ağaç başı 4 bin 724 TL idari para cezası uygulandı.

Şarkıcı Suavi Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için para cezası ödeyecek

Villa arazisinin yanında bulunan park alanında kesilen ağaçlarla ilgili ise belediyenin sınırlarında olduğu için Bodrum Belediyesi tarafından cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu villaların imar ve denetim yönünden de incelemenin sürdüğü bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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