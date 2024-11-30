Şarkıcı Suavi Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için para cezası ödeyecek

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki ağaçların kesildiği belirlenmişti.

Ekipler; söz konusu alanda yapılacak inşa faaliyetleri için Bodrum Belediyesi'nden verilen imar planına göre taşınması gereken 29 ağacın taşınmadığını, korunması gereken 11 ağacın ise korunmadığını ve sadece villaların yapıldığı alanda toplam 40 ağacın kesildiğini tespit etti. Ayrıca park alanı olarak belirlenen bölgede de bir zeytin ağacı hariç tüm ağaçların kesildiği belirlendi.