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Haberler Muğla Açlıkla baş edemeyen domuzlar şehre indi

Açlıkla baş edemeyen domuzlar şehre indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine inerek cadde ve sokakları istila etmeye başladı. Yerleşim yerlerinde giderek daha sık görülen domuzların açlık nedeniyle mahalle aralarında dolaşması ilginç görüntülere sahne oldu.

İHA
Açlıkla baş edemeyen domuzlar şehre indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre inerken çöpleri karıştırarak yiyecek aradı.

Gece saatlerinde Konacık ve Çırkan Mahallelerinde görülen 20'den fazla yaban domuzu, evlerin ve sitelerin çevresinde dolaştı. Çöp konteynırlarını karıştıran domuzlar yiyecek aradı.

Açlıkla baş edemeyen domuzlar şehre indi

Mahalle sakinlerinin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, domuzların evlerin yakınında uzun süre dolaştığı ve yiyecek bulmaya çalıştığı anlar yer aldı. Şehir hayatına iyice alışan yaban hayvanlarının sakin tavırları dikkat çekerken, mahalle sakinleri domuzların sürekli aynı bölgelere geldiğini ifade etti.

Açlıkla baş edemeyen domuzlar şehre indi

Yerleşim yerlerinde giderek daha sık görülen domuzların açlık nedeniyle bu bölgeleri tercih ettiği belirtiliyor. Domuzların kalabalık bir şekilde mahalle aralarında dolaşması ilginç görüntülere de sahne oldu.

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