Açlıkla baş edemeyen domuzlar şehre indi

Mahalle sakinlerinin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, domuzların evlerin yakınında uzun süre dolaştığı ve yiyecek bulmaya çalıştığı anlar yer aldı. Şehir hayatına iyice alışan yaban hayvanlarının sakin tavırları dikkat çekerken, mahalle sakinleri domuzların sürekli aynı bölgelere geldiğini ifade etti.
Yerleşim yerlerinde giderek daha sık görülen domuzların açlık nedeniyle bu bölgeleri tercih ettiği belirtiliyor. Domuzların kalabalık bir şekilde mahalle aralarında dolaşması ilginç görüntülere de sahne oldu.