  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Fethiye'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, 140 düzensiz ve kayıtsız göçmen tespit edilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İHA
Fethiye’de 140 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Asayiş ekiplerinin Karaçulha Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ortak uygulamada, düzensiz göçmenlere yönelik önemli bir operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda, düzensiz ve kayıtsız olduğu belirlenen 140 kişi tespit edildi. Ekipler, yakalanan göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ederek gerekli işlemlerin başlatılmasını sağladı. Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA