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Haberler Muğla Ev sahibinin altınlarını çalan kiracı yakalandı

Ev sahibinin altınlarını çalan kiracı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen olayda kiracı, ev sahibinin 190 bin lira değerindeki altınını ve 5 bin lira nakit parasını çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, hırsız kiracıyı çaldığı malzemelerle birlikte yakalayarak tutukladı.

İHA
Ev sahibinin altınlarını çalan kiracı yakalandı

Hırsızlık olayı Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi, Sıtkı Koçman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı olarak aynı adreste ikamet eden E.D. isimli şahıs, ev sahibine ait 190 bin TL değerindeki altın ziynet eşyası ve 5 bin TL nakit parayı çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalarda hırsızın kiracı olduğunu tespit etti.

E.D. çaldığı eşyalarla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan E.D., Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

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