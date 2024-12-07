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Haberler Muğla 14 yıldır kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi

14 yıldır kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi

Muğla Fethiye'de 2010 yılından beri kayıp olarak aranan Erdoğan Bozkurt Seydikemer'in cinayete kurban gittiği öğrenildi. İlçe jandarma ekiplerinin üç ay süren çalışmalarıyla şahsın 2005 yılında öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA
14 yıldır kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği öğrenildi

Jandarma ekiplerinin üç ay boyunca sürdürdüğü çalışma sonrası Erdoğan Bozkurt'un C.K., Z.K., N.P., Ş.K., ve H.C. isimli şahıslar tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheliler Kasım ayı sonunda yapılan operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Cinayete kurban giden Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemik ve diğer bulgular Ovacık Mahallesi Deliktaş Mevkiinde, Jandarma Kadavra Köpeği 'Sefil'in işaret ettiği noktada yapılan kazı çalışması ile bulundu. Bulunan kemikler kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

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