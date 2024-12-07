Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine dayanarak, yarın Muğla genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, sağanak yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, ani sel riskine karşı dere yataklarından uzak durulması ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

AFAD ve MGM, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin de hazırlıklı olduğunu ifade etti. Bölge sakinlerinden, Meteoroloji'den yapılacak güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri ve acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.