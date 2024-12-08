Uzman çavuş Muğla’dan Adana’ya gidip terör estirdi

Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesinde garip bir olay meydana geldi. Ersoy G. 15 Kasım'da H.B. (14) tarafından bıçaklandı. Ersoy G. tedavisinin ardından hastaneden taburcu olurken H.B.'de tutuklandı. Ersoy G.'nin ağabeyi açığa alınan Muğla'da görevli Uzman Çavuş Duran G. (25) kan davası güderek intikam almak için H.B'nin babası Ahmet B.'nin (47) ikamet ettiği siteye arkadaşı Can K. (24) ile birlikte gitti. Duran G, silahla güvenlik görevlisi Yağmur A.'yı rehin alıp kafasına tabanca dayayarak otomobilin yerine öğrenmeye çalıştı. Duran G. bu sırada etrafa da rastgele ateş açtı.

Bu yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşı Can K.'da sitenin girişini benzin dökerek ateşe verdi. Uzman çavuş ve arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.