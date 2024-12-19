Spor kulüplerinden CHP’li başkanlara vaat tepkisi: Sözler tutulmadı

Ege'de pek çok spor kulübü, destek sözlerini unutan CHP'li başkanlardan yana çok dertli. Fethiyespor Kulübü de bunlardan biri. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, sezon başından bu yana yaşadığı tesis sorunlarıyla büyük sıkıntılar çekiyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kullanıma kapatılan betonarme tribün ve soyunma odaları, 7 aydır yıkılamadı.

Fethiyesporlu futbolcular, basket sahasını soyunma odası olarak kullanıyor.

Bu durum, takımın her maçta zor şartlar altında mücadele etmesine neden oluyor. Futbolcular, profesyonel bir ekibe yakışmayacak koşullarda basket sahasında soyunup giyinmek zorunda kalıyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da kulübe destek için stadın Fethiye Belediyesi'ne devredilmesi şartını koyması, yönetim ve taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.

SORUNLAR BİTMEDİ

Fethiye Şehir Stadı'nda sezon başı betonarme tribünün ve buradaki soyunma odalarının depreme dayanıksız olduğu tespit edilince seyirci ve futbolcuların bu bölgeye girişine izin verilmedi. Fethiyespor, bu sıkıntı karşısında bazı maçlarını başka sahalarda oynama tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Soyunma odaları için ise gençlik merkezinde geçici bölgeler oluşturdu. Futbol Federasyonu yetkililerinin incelemeleri sonrasında Fethiyespor'un sahasında oynayabilmesi sağlansa da sorunlar tam anlamıyla bitmedi.

Başkan Zeyrek, Manisa FK'nın kullandığı tesisleri, seçim sonrası kulübün elinden almak istedi.

TAKIM MAĞDUR OLDU

Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı ve kulüp yönetimi, geçen aylarda Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etmiş, ilçe stadı için yardım ve destek talep etmişti. Başkan Karaca ise, Fethiyespor Stadı'nın 29 yıllığına Fethiye Belediyesi'ne devredilmesi durumunda yeni bir stat inşa edebilecekleri şartını koyarak, depreme dayanıksız ve tehlike arz eden ilçe stadı için destek yolunu kapadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, spor kulüplerinin sorunlarını görmezden geliyor.