Ambulans helikopter faciası: 4 can kaybı

MUĞLA'DA dün bir facia yaşandı. Saat 10.06 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistinden Antalya'ya gitmek için kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter hastanenin 8. katına çarparak düştü. Helikopterde bulunan Sorumlu Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç kazanın ardından olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Helikopterin çarptığı ve toplantı salonunun bulunduğu en üst katta camların kırıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Kaza sırasında toplantı salonunun boş olduğu bildirildi.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

ÖLEN 4 Sağlık Bakanlığı personelinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayı haber alıp Muğla Adli Tıp Kurumu'nun önüne gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da kazaya ilişkin 2 savcı görevlendirildiği belirtildi. Kötü hava şartlarına rağmen önceki gün hasta nakli sonrası öğle saatlerinde Antalya'ya dönmesi için kalkışına izin verilmeyen helikopterin dün sisli havaya rağmen kalkmasının araştırıldığı ve yaşanan kazanın sebebinin kaza kırım ekibinin incelemeleri sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Hastane başhekimi Turhan Togan ise helikopterin hastaneye 300-400 metre mesafedeki pistten kalkış yaptığını söyledi. Muğla Valisi İdris Akbıyık da kazanın ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları yerinde takip etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığımıza ait ambulans helikopter, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin önünden kalkış esnasında hastanenin 8. katına çarparak düşüyor ve içinde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var, sebebi araştırılıyor. Maalesef 4 vatandaşımız, 4 personelimiz vefat etti. Vefat eden pilotlarımıza, doktorumuza ve personelimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

SAĞLIK Bakanlığı, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

YILMAZ: İNCELEME SÜRÜYOR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir" dedi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: " -Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

AK PARTİLİ ÇELİK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştü. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza rahmet diliyoruz" diye konuştu.

EMEKLİ ALBAY TAMER GÖNÜL

HAYATINI kaybeden Sorumlu Pilot emekli albay Tamer Gönül, Kocaeli doğumlu. Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra ambulans helikopterlerinde pilot olarak görev yapmaya başlayan Gönül bir çocuk babası. Gönül'ün oğlu Batuhan Gönül, Kocaelispor'da fizyoterapist olarak görev yapmıştı.

AYDINLI DOKTOR CENGİZ COŞKUN

ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Cengiz Coşkun'un, iki çocuk babası olduğu ve Aydın Çine Karahayıt Mahallesi'nde doğduğu öğrenildi. Aydın Çineli doktor Cengiz Coşkun, eşi Özgül Coşkun'un isteği üzerine TUSAŞ tarafından organize edilecek törenin ardından Antalya'da toprağa verilecek.

BAYRAM ÇİÇEK TSK PİLOTUYDU

KAZADA hayatını kaybeden 52 yaşındaki Pilot Bayram Çiçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) doğumlu. Uzun yıllar silahlı kuvvetlerde pilotluk yapan Çiçek, Kr.Plt. Binbaşı olarak görev aldı. Çiçek, emekliliğinin ardından da pilotluk kariyerine devam etti. Merhum pilotun eşi de Kıbrıslı olup Antalya'da yaşamını sürdürüyor.

ACİL TIP TEKNİSYENİ SELÇUK SOYKAL