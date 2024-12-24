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Muğla'da sağanak: Dere ve göl taştı, yollar göle döndü

Muğla'da, etkili olan sağanak nedeniyle Menteşe'de dere, Köyceğiz'de ise göl taştı. Bazı cadde ve sokaklar su ile dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla’da sağanak: Dere ve göl taştı, yollar göle döndü

Muğla genelinde bugün sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı.

Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taşarken, Atatürk kordonu sular altında kaldı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki cadde ve sokaklar göle döndü, Yeniköy Mahallesi'ndeki dere de taştı. Sürücüler ve yayalar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

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