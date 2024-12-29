Mezun olduğu okula 40 yıl sonra müdür oldu

Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 1984'de mezun olan Süreyya Meşeli, 40 yıl önce mezun olduğu okulda müdürlük yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

'HERKESE NASİP OLMAZ'

İLKÖĞRETİMİNİ Kafaca Mahallesinde tamamlayan 58 yaşındaki 2 çocuk babası Meşeli, ortaöğrenimini Muğla Cumhuriyet Ortaokulu'nda bitirdi.1984 yılında Muğla Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Motorlu Araçlar Bölümü'nü başarıyla tamamlayan Meşeli, 1989'da öğretmen olarak göreve başladı.

Kırklareli Çıraklık Eğitim Merkezi'nde 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1992'de tekrar mezun olduğu Muğla Endüstri Meslek Lisesi'ne dönen Meşeli, burada alan şefi ve motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni olarak görevine devam etti. Meşeli, 30 Ağustos 2024 tarihinde mezun olduğu okulun müdürlüğü görevini devraldı. Meşeli, "Bu durum her memleket evladına nasip olmaz. Hem mezun olup hem mensubu olmak çok güzel bir duygu" dedi