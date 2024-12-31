Çalıştığı gemide kayboldu! Türk Mühendis Doğukan’dan 14 gündür haber yok

ARAMA ÇALIŞMALARI HAVA ŞARTLARINA TAKILDI

Demirtaş için çevredeki gemiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlatılan arama çalışmaları, olumsuz hava şartları nedeniyle 7 günün sonunda durduruldu. Oğluyla en son 16 Aralık günü saat 13.42'te telefonla konuştuğunu belirten baba Önder Demirtaş, yetkililerden yardım istedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve taksicilik yapan baba Önder Demirtaş, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Doğukan, 10 Eylül'de 6 aylık sözleşmeyle göreve başlamıştı. Oğlumla en son 16 Aralık'ta konuştuk. İyi olduğunu söyledi. Pazar günü Endonezya'dan yola çıktılar. Çarşamba günü öğleden sonra şirket beni arayarak oğlumun kaybolduğunu söyledi. Gemi mürettebatı her yeri birkaç kez aramış ama Doğukan gemide bulunamamış. Gemide üç kamera varmış, onlarda da herhangi bir görüntüye rastlanmamış."