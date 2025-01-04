Babaanne ile 2 torunu 6 saat arayla bulundu

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Şadiye Özkan (77) 10 saat, torunları Deniz Özkan (3) ile Birgül Özkan (7) ise 16 saat sonra evlerine 1 kilometre mesafedeki ormanda bulundu. 30 metre arayla bulunan Özkan ile 2 torunu, hastaneye kaldırıldı.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

YATAĞAN ilçesi Turgut Mahallesi'nde yaşayan Ergün Özkan, dün saat 17.00 sıralarında Alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan ile çocuklarını evde göremeyince çevrede arama yaptı. Tüm aramalara rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.

Ekipler, ilk olarak saat 03.00 sıralarında, evlerine 1 kilometre mesafedeki Okçu mevkisinde bir ağaç dibinde Şadiye Özkan'a ulaştı. Torunlarının da yakında olabilme ihtimali üzerine aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 2 kardeşe saat 09.00 sıralarında babaannelerinin bulunduğu noktaya 300 metre mesafede bir ağacın altında birbirlerine sarılmış olarak buldu.

Şadiye Özkan ile iki torunu Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan ve torunlarını durumunu iyi olduğu bildirildi.