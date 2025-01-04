Başıboş eşekler tehlike saçıyor

Yetkililerden, hem trafik hem de hayvanların güvenliği için hızlı bir çözüm üretilmesi bekleniyor. Marmaris ve Datça arasında seyahat eden sürücüler ise bu bölgede daha dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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