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Haberler Muğla Başıboş eşekler tehlike saçıyor

Başıboş eşekler tehlike saçıyor

Muğla'da Marmaris-Datça karayolundaki başıboş dolaşan eşekler sürücü ve hayvanlar için tehlike saçıyor. Yolun yanındaki çöpte yiyecek arayan eşekler, trafik akışını aksatıyor.

İHA

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Başıboş eşekler tehlike saçıyor

Marmaris-Datça karayolu üzerinde başıboş dolaşan eşekler hem sürücüler hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Yol kenarındaki çöp konteynırlarında yiyecek arayan eşekler, trafik akışını aksatırken, kazalara davetiye çıkarıyor.

Başıboş eşekler tehlike saçıyor

Vatandaşlar, bu duruma acilen çözüm bulunmasını talep ediyor. Hayvanların korunması ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için önlem alınması geçmesi gerektiğini belirten bölge sakinleri, eşeklerin güvenli bir alanda toplanmasını ya da doğal yaşam alanlarına taşınmasını öneriyor.

Başıboş eşekler tehlike saçıyor

Yetkililerden, hem trafik hem de hayvanların güvenliği için hızlı bir çözüm üretilmesi bekleniyor. Marmaris ve Datça arasında seyahat eden sürücüler ise bu bölgede daha dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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