Marmaris’te sağanak etkili oldu, yollar kapandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağış, özellikle İçmeler, Bayır ve çevre kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar, toprak kaymalarına yol açarken, bazı yollar tamamen kapandı. Çöken yollar nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını belirtirken, tüm ekiplerin sahada olduğunu, taşkın ve heyelan bölgelerinde müdahaleye başladıklarını duyurdu.

Belediye ekipleri iş makinaları ile yolları açma çalışmalarına başlarken, Marmaris ilçe merkezinde ise yağışlardan kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. Meteoroloji, yağışların devam etmesiyle birlikte su baskınları ve taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı.