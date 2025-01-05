Eş katilinden pişkin savunma

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kendisini aldattığı iddiasıyla ayrı yaşadığı 4 çocuk annesi eşine sokak ortasında kurşun yağdırıp, ölmesini bekleyen oto tamircisi tutuklu sanık Vedat Gülmüş hakim karşısına çıktı. Hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen Vedat Gülmüş mahkemede de aldatıldığını tekrarlayarak, "Çocuklarıma DNA testinin yapılmasını istiyorum. Aynı zamanda Samsun'daki çocuklarımın can güvenliği de yoktur. Eşimle birlikte olduğu iddia edilen M.H. ailemi tehdit ediyormuş. Önlenmesini istiyorum. Neyse cezamı çekmeye razıyım" diye konuştu.

'EŞİME MESAJ GELDİ'

İlk duruşmada tutuklu sanık Vedat Gülmüş'ün Neşe Gülmüş'ün resmi nikâhlı eşi olduğunu, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Ortaca'da evde otururken 'Meltem' diye kayıtlı kişiden 'aşkım' yazan bir mesajın eşinin telefonuna gönderildiğini gördüğünü Meltem ismiyle kayıtlı kişinin eşini araması üzerine eşine telefonu hoparlöre vermesini istediğini, telefonu hoparlöre verdiğinde karşıdaki erkek şahsın 'Aşkım ne yaptın?' demesi üzerine Neşe Gülmüş tarafından aldatıldığını öğrendiğini kısa bir süre sonra eşinin polisleri arayıp gözaltına alındığını ve hakkında tedbir olarak uzaklaştırma kararı verildiğini belirtmişti.

'SÖZLERİNE ÇILDIRDIM'

Olay günü oğlu ile birlikte bir kıraathaneye gittiklerini de anlatan Vedat Gülmüş, Muğla'ya gitmek üzere hazırlandığını bu sırada Gülmüş'ün kendisine doğru geldiğini gördüğünü ve "Akşam dostumla beraber olacağım. Fotoğraflarını da sana atacağım. Sana naklen yayın yapacağım" sözlerine çıldırdım, bunun üzerine belinde bulunan kurulu vaziyetteki tabancayı çıkarıp göğüs bölgesine bir el ateş ettiğini Neşe Gülmüş'ün yere düştüğünü, olayın devamını hatırlayamadığını, son mermiyi kafasına doğrultup intihar etmeyi düşündüğünü ancak olay yerine gelen kolluk görevlilerine teslim olduğunu itiraz etmişti.

'KÖTÜ DAVRANIYORDU'

Ortaca'da sokak ortasında öldürülen Neşe Gülmüş'ün annesi N.K.'nın daha önce verdiği ifade de kızının kendisine aldatmaya yönelik herhangi bir şey söylemediğini, damadının hep içkili geldiğini, kızına ve çocuklarına kötü davrandığını, bu nedenle kızının uzaklaştırma kararı aldırdığını hatta böyle bir karar varken kızının balkonundan eve girip seni öldüreceğim dediğinin de dosya kapsamında bulunduğu öğrenildi. Fethiye 3 Ağır ceza mahkemesi olayda görgü tanıklarının dinlenmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.