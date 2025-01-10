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Haberler Muğla Araç birden alev topuna döndü! Neye uğradığını şaşırdı

Araç birden alev topuna döndü! Neye uğradığını şaşırdı

Bodrum Torba Mahallesi’nde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, çevredekilerin ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; olayda can kaybı yaşanmadı.

İHA

Giriş Tarihi:

Araç birden alev topuna döndü! Neye uğradığını şaşırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezine seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 48 AEU 028 plakalı hafif ticari araç, Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yan yola çekti. Çevredeki vatandaşlar da araçtaki alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

Araç birden alev topuna döndü! Neye uğradığını şaşırdı

İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.

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