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Haberler Muğla Vali Akbıyık çocukların TOGG isteğini kırmadı

Vali Akbıyık çocukların TOGG isteğini kırmadı

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Vali Akbıyık çocukların TOGG isteğini kırmadı
MUĞLA'DA ilk ve ortaokul öğrencileri yerli ve milli otomobil TOGG ile buluştu. Vali İdris Akbıyık, Kötekli Salih Zeki Gür ve Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz okullarının isteği üzerine TOGG makam aracını öğrencilere gönderdi. TOGG'a binme fırsatı bulan ve bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, bu deneyimi yaşama imkanı buldu. Vali Akbıyık, önceki gün de Muğla Turgutreis Öğrenci Yurdumda kalan gençlerin TOGG'u deneyimleme isteğini, onları araca alarak yerine getirmişti. Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çocuklarımızın isteğini geri çevirmeyen Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık makam aracını okula gönderdi. Yerli ve milli Otomobilimiz TOGG'u deneyimleyen öğrencilerimiz için heyecan, gurur ve sevinç bir aradaydı" denildi.
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