Muğla'da akılalmaz olay! "Polisim" dedi dolandırdı!

Dolandırıldığını anlayan vatandaş Köyceğiz İlçe Emniyet müdürlüğüne giderek şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Mağdur vatandaş, evine 7 Ocak tarihinde tanımadığı iki erkek şahıs gelerek İstihbaratçı polis olduklarını söylediler. İki erkek şüpheli evdeki para ve altınları kendilerine verilmesini isteyerek evde arama yaptılar. Evde bulunan nakit para ve ziynet eşyalarını tehdit ederek aldıklarını belirten vatandaş, şüphelendiği şahıslar olduğunu belirtmesi üzerine aynı gün çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli iki şahıs aynı gün öğleden sonra iş yerlerinde yakalanarak ifadesi alındı. Şüpheli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyet ekipleri olay yeri yakınında yapılan kamera çalışmaları ve devam eden çalışmalarda soruşturmayı genişletti. Elde edilen bilgiler ve mağdur vatandaşa yaptırılan teşhisler sonucu olayla ilgili dört şüpheli şahıs tespit edildi.