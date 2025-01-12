‘Gizli servisten Komiser Kenan’ yalanıyla 1 milyonluk vurgun

Denizli'de kendisini "gizli servisten Komiser Kenan" olarak tanıtan ve bilgilerinin teröristlerin eline geçtiği yalanıyla yaşlı adamı 1 milyon lira dolandıran şüpheli, İstanbul'da saklandığı lüks rezidansta yakalandı. 24 Aralık tarihinde Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki H.H.T.'ye telefonla ulaşan şüpheli, kendisini "Gizli istihbarat servisinden Komiser Kenan" olarak tanıttı. Dolandırıcı güvenini kazandığı yaşlı adamı kişisel verilerinin ve tapu bilgilerinin teröristlerin eline geçtiğini, evinde bulunan paralar ve ziynet eşyalarını koruma altına alınabilmeleri için kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek kandırdı. Kendisinden yaklaşık 1 milyon Türk Lirası değerinde para ve ziynet eşyasını alan şüpheliden bir daha haber alamayan H.H.T., dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya ihbar etti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ekiplerce yapılan detaylı ve ısrarlı çalışmalar neticesinde yaşlı adamı dolandıranın 24 yaşındaki Hüseyin K. olduğu belirlendi. Hüseyin K.'nin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıyı İstanbul'da saklandığı lüks rezidansta kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen şüpheli H.K.'nin adresinde yapılan aramada suça konu 4 adet cep telefonu, 1 dolar, 20 avro ve 4 bin 14 Türk lirası ele geçirildi. "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 3 ayrı kaydı ortaya çıkan Hüseyin K. cezaevine gönderildi.