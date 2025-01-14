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Muğla'da araçların lastiklerini kesen kadın yakalandı

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla’da araçların lastiklerini kesen kadın yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 9 aracın lastiklerini kesen Fatma D. (52), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla’da araçların lastiklerini kesen kadın yakalandı

12 Ocak'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde park halindeki araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüpheli Fatma D.'nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiği tespit edildi.

Muğla’da araçların lastiklerini kesen kadın yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Fatma D.'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı. Fatma D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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