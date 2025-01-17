Bodrumlu suya hasret

Bodrum'da yılın belli bölümlerinde içme suyu ana isale hatlarında meydana gelen sızma ve arızalar, ilçe halkını hayatından bezdiriyor. Yaşanan arızaların ardından bazı mahallelerde su kesintileri yaşanırken, belediye yetkililerinin ise herhangi bir çözüm için adım attığı görülmüyor. Bulaşık ve çamaşır yıkayamadıklarını, günlük temizlik ihtiyaçlarını gidermede zorluk yaşadıklarını ifade eden Bodrumlular, suya hasret kaldıklarını dile getirdi.

SÜREKLİ OYALIYORLAR

Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar evlerine yaklaşık bir haftadır su gelmediğini iddia etti. Mahalle sakinlerinden Hatice Türedi, susuzluk dolayısıyla mağdur olduklarını belirterek, bulaşık yıkayamıyor, tuvalet ve banyoyu kullanamadıklarını söyledi.

"KİMSE İLGİLENMİYOR"

Yetkilileri aradıklarında, "Arıza var, onarılacak" cevabını aldıklarını anlatan Türedi, "Bugün gelecek, yarın gelecek diye bizi oyalıyorlar. Damacanalarla taşıdığımız suları tuvalette kullanıyoruz. Makineler dolu, lavaboların içleri dolu" dedi. Hacer Bozkurt ise kullanma suyunu bile parayla almak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Bozkurt, 8 gündür depoda su bittikçe sürekli tankerle su aldıklarını ifade ederek, "Yağmur yağıyor, bir sıkıntı yok. Dün yine su seviyesinin düşük olmasıyla ilgili mesaj gönderildi. MUSKİ'yi arıyoruz, sadece 'arıza var' deniliyor. Yağmurlu havada su verilmiyor. Yazıktır, günahtır. Biz de bu ilçenin halkıyız" diyerek kesintilere isyan etti. Evlerinin mutfaklarını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen vatandaşlar, günlük yaşamlarının olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, yetkililerden destek istedi. Vatandaşların çektiği görüntülerde mutfak tezgahlarının üzerinde bulaşık yığılı olduğu ve kullanma suyu ihtiyaçlarını ise marketlerden aldıkları şişe ve damacana sulardan sağladıkları görülüyor.

Bulaşık yıkayamadıklarını, tuvalet ve banyolarını kullanamadıklarını belirten Bodrumlular, "Bu zulüm bitsin" dedi.

MUSKİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Peş peşe meydana gelen bu üç arıza, ekiplerimiz tarafından giderilse de tamirat işlemleri ve boşalan hatların tekrar dolma süresi nedeniyle özellikle üst kotlarda uzun süreli kesintiler yaşanmıştır. Alınan tedbirler doğrultusunda ilave su aktararak gün içinde tüm abonelerimize suyun ulaşması sağlanacaktır" denildi.