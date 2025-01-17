Gökova’da kaçak yapıya geçit yok

Muğla'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor. Bu kapsamda Ula Belediyesi, doğal güzelliklerin korunması ve çevre bilincinin güçlendirilmesi adına örnek bir çalışmaya imza attı. Akyaka Mahallesi Maden İskelesi mevkisinde, kaçak olduğu tespit edilen 20 civarı iskele ilerestoran gibi yapılar yıkılmaya başlandı. 21 Ocak'ta Akyaka'da kaçak villa, Şubat ayında da Gökova'daki kaçak yapıların yıkımına başlanacak. Yetkililer,2025 yılının kaçak yapılaşmayla mücadele yılı olacağını bildirdi.