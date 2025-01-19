Korkunç kazada araçta sıkışan kadın acı içinde haykırdı: Yalvarırım yardım edin!

Muğla Seydikemer'de trafik canavarı korkunç bir kazaya dana sebebiyet verdi. Çaykenarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hatalı sollama yaptığı iddia edilen Mustafa Kar idaresindeki minibüs, Hatice Çalışkan yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle Çalışkan'ın otomobili taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hiç vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ DURUMLARI AĞIR

Bu sırada kazanın şokunu üstünden atamayan talihsiz kadın, acı içinde sıkıştığı yerden yardım çığlıkları attı. Korku ve panik içinde kurtarılmayı bekleyen Hatice Çalışkan, "Yalvarırım yardım edin. Kurtarın bizi" diyerek göz yaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Çalışkan ve yan koltuktaki Sarıca'yı uzun süren çalışmanın ardından kurtardı. Araçtan çıkarılan ikiliye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyelerle ambulansa taşıdı. Kazaya neden olan Mustafa Kar ile birlikte 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Çalışkan ve Sarıca'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.