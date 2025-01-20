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Haberler Muğla Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum'da yakalandı

İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum’da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Michael Lindström (23) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lindström, tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström'ün, 07 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı bilgisine ulaştı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum’da yakalandı

Havalimanından çıkış yapan Lindström teknik ve fiziki takibe alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kısım Amirlikleri tarafından Lindström'ün Tilkicik Koyu'nda saklandığı eve 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Michael Lindström tutuklandı.

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