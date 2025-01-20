Kırmızı bültenle aranıyordu! Bodrum’da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Michael Lindström (23) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lindström, tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström'ün, 07 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı bilgisine ulaştı.