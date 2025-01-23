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Haberler Muğla Bu kadarına da pes! İnsan kaçakçısı lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürdü

Bu kadarına da pes! İnsan kaçakçısı lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürdü

Muğla'da kıyı şeridindeki lastik bot kullanan insan kaçakçıları, Sahil Güvenlik botunun üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Kovalama sonucu kara üzerine bırakılan 20’si çocuk 59 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İHA

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Bu kadarına da pes! İnsan kaçakçısı lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürdü

Muğla'da edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Fethiye kıyı şeridinde yüksek süratli şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Bölgeye acil olarak 6 Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi sevk edildi.

Bu kadarına da pes! İnsan kaçakçısı lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürdü

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Unsurları ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot takip edildi. Takip esnasında insan kaçakçıları lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Yapılan takip neticesinde kara üzerine bırakılan 39 düzensiz göçmen ve beraberinde 20 çocuk ile denize atlayarak kaçmaya çalışan 1 ve fiber karinalı lastik bot içerisinden 1 olmak üzere toplam 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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