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Haberler Muğla Muğla'da vahşet! Yemek yapmıyor diye eşini komalık etti: Beyin kanaması geçiren kadın yaşam savaşı veriyor

Muğla'da vahşet! Yemek yapmıyor diye eşini komalık etti: Beyin kanaması geçiren kadın yaşam savaşı veriyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25 yaşındaki Ummuhan K., iddiaya göre yemek yapmadığı gerekçesiyle eşi tarafından dövülerek komalık oldu. Ağzından ve burnundan köpük gelen kadının beyin kanaması geçirdiği, yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Cani eşi Yunus K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Muğla’da vahşet! Yemek yapmıyor diye eşini komalık etti: Beyin kanaması geçiren kadın yaşam savaşı veriyor

Olay, dün akşam saatlerinde, Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yunus K. eşinin bayıldığı ve ağzından köpük geldiğini bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ummuhan K., Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, durumunun ciddi olması nedeniyle buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 25 yaşındaki kadının yapılan kontrolünde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek ameliyata alındı, ardından da yoğun bakımda tedaviye alındı.

Muğla’da vahşet! Yemek yapmıyor diye eşini komalık etti: Beyin kanaması geçiren kadın yaşam savaşı veriyor

Olayın ardından gözaltına alınan Yunus K.'nin savcılık ifadesinde, eşinin yemek yapmaması nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra eşinin koyunlara bakmak için evden çıktığını ancak geri gelmeyince merak edip kontrol ettiğinde baygın olarak bulduğunu ve ağzından köpük geldiğini görünce 112 sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi. Eşini dövdüğü iddia edilen Yunus K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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