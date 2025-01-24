Antik Türk eserleri ayağa kaldırılıyor

Muğla'da, Stratonikeia Antik Kenti"nin köy meydanı "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında restorasyon çalışmaları ile eski ihtişamına kavuşuyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Köy Meydanı'nın kendileri için özel yerlerden biri olduğunu belirtti. Yatağan ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nin girişinde bulunan ve köy meydanını oluşturan yapılar Geleceğe Miras Projesi kapsamında restore edilerek ayağa kaldırılıyor. "Gladyatörler kenti" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları günümüzde yılın 12 ayı devam ediyor. Söğüt, yaşayan arkeoloji, tarih kenti dokusunu ziyaretçilerin beğenisine sunmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.