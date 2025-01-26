Marmaris’te lüks teknedeki PKK’lı teröristler yakalandı

Muğla Marmaris açıklarında lüks bir yelkenlide, terör örgütü PKK üyeliği ve adam öldürme suçlarından arama kaydı bulunan 8 kişi, kıskıvrak yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Marmaris Serçe Koyu açıklarında seyir halindeki "Maya" isimli yelkenliyi durdurdu. Yapılan kontrollerde lüks yelkenlide bulunanların Yunanistan'a kaçmak için hareket ettikleri tespit edildi.Yelkenlinin kamarasına saklanan ve PKK üyeliği ve cinayetten arama kaydı bulunan 8 kişi yakalandı. Öte yandan teknede yapılan detaylı aramada sahte kimlik ve pasaportlar ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.