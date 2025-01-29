Çöpte bulunan Bambi 24 gün sonra öldü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde çöp konteynerinde bulunan ve tedavi için İstanbul'a götürülen 'Bambi Pamuk' isimli köpek, 24 gün sonra beyin iltihabı sonucu öldü. Olay, 3 Ocak'ta Yahşi Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. Bodrum Belediyesi temizlik ekipleri, bir konteyneri çöp kamyonuna boşaltacakları sırada içerisine atılmış bir köpek olduğunu fark etti. Ekipler, bitkin haldeki köpeği çıkararak veteriner hekime teslim etti. Tedaviye alınan köpek İstanbul'a götürüldü. 24 gün sonra 'Bambi Pamuk' ismi verilen köpekten acı haber geldi. Köpeğin beyin iltihabı sonucu öldüğü bildirildi.