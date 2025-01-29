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Haberler Muğla Muğla’nın 2 havalimanı 2024 yılında 10 milyon 38 bin yolcuya hizmet verdi

Muğla’nın 2 havalimanı 2024 yılında 10 milyon 38 bin yolcuya hizmet verdi

Türkiye’de İstanbul’dan sonra 2 uluslararası havalimanı sahip tek il olan Muğla’daki Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanları 2024 yılında 10 milyon 38 bin 127 yolcuya hizmet verdi.

İHA

Giriş Tarihi:

Muğla’nın 2 havalimanı 2024 yılında 10 milyon 38 bin yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları işletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum havalimanı 2024 yılında 4 milyon 375 bin 662 yolcuya ve 42 bin 021 uçağa hizmet verdi. 12 ayda taşınan yük miktarı ise 46 bin 206 ton olarak gerçekleşti.

Muğla’nın 2 havalimanı 2024 yılında 10 milyon 38 bin yolcuya hizmet verdi

Dalaman Havalimanı ise 12 aylık dönemde 5 milyon 662 bin 465 yolcuya hizmet verirken, 48 bin 550 uçak trafiğine karşılık 69 bin 439 ton yük taşındı.

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası havalimanından 2024 yılında toplam hizmet verilen yolcu sayısı 10 milyon 38 bin 127, 90 bin 571 uçak trafiği ve 115 in 645 ton yük taşındı.

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